De 1/8e finale van het WK 2018 tussen België en Japan - op 2 juli in de Rostov Arena - ging de vaderlandse geschiedenisboeken in. De Rode Duivels zetten in de laatste 20 minuten een 0-2-achterstand recht. De 3-2 van Chadli kwam er na een aanval uit het boekje. Herbeleef nog eens dat Duivelse hoogtepunt. Is de datum een goed voorteken voor de kwartfinale op het EK straks tegen Italië?