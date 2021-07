"De Tour of de Superprestige van Ruddervoorde: dat heb je niet door als je rondkijkt"

Met de ritzege in zijn gedachten of met een gele missie in het achterhoofd? Wout van Aert spendeerde een dagje met zijn neus in de wind, maar bleef na een bewogen etappe met lege handen achter. Al volgt er morgen misschien al een nieuwe kans: "Ik ben benieuwd hoe ik me dan zal voelen na vandaag."