Zweedse EK-sensatie Alexander Isak verlengt bij Sociedad tot 2026

Lang heeft Real Sociedad niet gewacht om het contract van Alexander Isak open te breken. 2 dagen na de EK-uitschakeling van Zweden tegen Oekraïne kondigde de Baskische club met trots de contractverlenging van zijn jonge spits aan.

Isak, een Zweed met roots in Eritrea, kwam in de zomer van 2019 over van Borussia Dortmund. Het afgelopen seizoen gooide de aanvaller al hoge ogen in La Liga met 17 doelpunten in 34 wedstrijden. Ook op het EK maakte Isak indruk met zijn sterke prestaties.

Met deze contractverlenging smoort Real Sociedad ook meteen een mogelijke transfer van zijn aanvaller de kiem in.