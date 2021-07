Zulte Waregem bestaat 20 jaar: fans mogen gratis taartje afhalen

Exact 20 jaar geleden vormden Zultse VV en KSV Waregem een fusie. SV Zulte Waregem was geboren. 20 jaar later staan er 2 bekers van België in de prijzenkast. In 2006 won "Essevee" de finale tegen Moeskroen met 2-1 en in 2017 pakten ze opnieuw de beker na een strafschoppenreeks tegen KV Oostende.

In de Belgische competitie beleefde Zulte Waregem in het seizoen 2012/2013 een sprookje. Met sterkhouders als Thorgan Hazard en de ondertussen betreurde Junior Malanda grepen ze op het veld van Andrlecht maar net naast de titel. In het seizoen 2016/2017 werd de club voor het eerst in de geschiedenis herfstkampioen.