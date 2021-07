Wilfried Peeters: "Het sprintersfestival is zeker nog niet gedaan"

"We wisten dat er iemand van achteren ging komen, maar we waren er op voorbereid. De trein was er en zo hebben we de jongens van Alpecin-Fenix kunnen passeren."

De aankomst in Châteauroux ligt Cavendish duidelijk goed. "Hij heeft al eens op deze aankomst gewonnen. We hebben alles goed bekeken op de beelden van zoveel jaren terug en alles goed ingestudeerd."

"Als je ziet op welke manier hij is teruggekomen de laatste drie jaar en de emoties na zijn eerste etappewinst. Heel het team was emotioneel. Maar hij heeft het toch mooi klaargespeeld."

"Niemand geraakt aan het palmares van Merckx"

Met 32 zeges komt Cavendish in de buurt van het record van Merckx. "Op basis van de cijfers in de Tour komt het record inderdaad zeer dichtbij, maar aan de carrière van Eddy Merckx zullen we zeker niets afdoen."

"Dat was een fenomeen en een kanibaal. Dat zal hij altijd blijven. Ook al komt Cavendish misschien in de buurt met zijn Tour-zeges. Je weet het nooit natuurlijk, maar laat het ons dag per dag bekijken."

"Ik heb enorm veel respect voor Eddy Merckx. Statistieken zijn heel mooi, maar wij doen het op onze manier. Niemand geraakt aan het palmares van Merckx."

"Het sprintersfestival is zeker nog niet gedaan, maar je ziet ook deze morgen dat er een ontsnapping vertrekt met zeer sterke renners. Het is nooit zeker dat je een massasprint krijgt. Ook Brent Van Moer heeft dat bijna bewezen, het is moeilijk om te controleren."

We zien duidelijk een andere Cavendish in de Tour dit jaar. Hij loopt erbij als een jongen in een speelgoedwinkel. "Cavendish is geen renner om op zo een manier afscheid te nemen van het wielrennen zoals we hem zagen in Gent-Wevelgem."