Voetbal Vlaanderen: "Belofteploegen zullen versterking zijn voor amateurreeksen"

4 belofteploegen in 1B, 4 in eerste nationale en 6 in tweede nationale. Dat is hoe de competities er vanaf volgend seizoen zullen uitzien. Voetbal Vlaanderen noemde het op Twitter al een historisch akkoord en voorzitter Marc Van Craen onderstreept dat nog eens.

"Ook in 2018 hebben wij al pogingen ondernomen om zo’n akkoord te bereiken. Toen is dat niet gelukt want de Pro League heeft er een dag op voorhand de stekker uitgetrokken, hoewel de amateurclubs wel akkoord waren. Een jaar geleden heeft de Pro League opnieuw een stap gezet naar de amateurs. En dan hebben wij ook onze eisen gesteld."

Welke eisen zijn dat dan? "De versoepeling van de licenties voor 1B bijvoorbeeld. Omdat de laatste jaren het idee gegroeid was dat de profcompetitie een gesloten competitie geworden is. De licentievoorwaarden waren op het vlak van accommodatie zo streng dat de facto geen enkele ploeg nog naar 1B kon stijgen. Vorig seizoen is daardoor Lierse K., de 13e uit de reeks, gestegen naar 1B."

"Na een jaar onderhandelen is er nu dit principeakkoord. Het is ook belangrijk dat het om een proefperiode van twee seizoenen gaat. Als we daarna de evaluatie maken en het voldoet niet, dan kan het stoppen."