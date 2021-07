VIDEO: De momenten van de Tourdag: van Gouden Greg tot Groene Cav

1. Belgen animeren aantrekkelijke vluchtersgroep

Het startsein is nog maar net gegeven of Jasper De Buyst gaat er al vandoor. Het is het begin van een geanimeerde openingsfase, waarin de Belgen een belangrijke rol spelen. Uiteindelijk rukken 8 renners zich los, met daarbij de Belgen Greg Van Avermaet, Jonas Rickaert en Thomas De Gendt. Ook Kasper Asgreen, de nummer 11 in de stand, is mee en dat zint ze niet in het peloton. De Franse sprintersploegen laten het niet begaan.

2. Van Avermaet gaat alleen voort, Kluge volgt

Na een gevecht van een klein uurtje wordt duidelijk dat de 8 het niet zullen redden. Greg Van Avermaet trekt dan maar in zijn eentje door. Vanuit het peoton maakt Roger Kluge de oversteek naar voren. Met hun tweeën rijden ze een hele dag voor het peloton uit.

3. Animo bij de tussensprint, die Colbrelli wint (in het peloton)

De koerssituatie ligt voor de rest van de dag muurvast. Een tussensprint zorgt toch voor wat opwinding in het peloton. Alle kanshebbers voor groen mengen zich. Colbrelli wint het sprintje, maar is achteraf niet tevreden over het gedrag van Bouhanni, die even een akkefietje had met Cavendish.

4. Vlucht laat gegrepen, toch weer Cavendish