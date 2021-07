Van Avermaet krijgt Prijs voor de Strijdlust: "Het was het proberen waard"

Van Avermaet: "Had gehoopt wat meer volk mee te krijgen"

Van Avermaet lijkt met zijn vlucht wel zijn kansen voor morgen vergooid te hebben. "Dit zal ik zeker voelen. Ik vind het een moeilijke etappe om te lezen, want ik denk dat Mathieu de trui niet zal willen weggeven. Het zal niet simpel zijn om weg te geraken. Daarom was het niet slecht om het vandaag al te proberen."

Van Avermaet ging dan maar solo. "Ik heb nog tegen De Gendt gezegd dat we samen moesten demarreren, want hij is een sterke man om erbij te hebben. Ik had gehoopt dat er 3-4 mensen zouden bijkomen, dan hadden we tot aan de finish kunnen rijden. Dat gebeurde spijtig genoeg niet (enkel Kluge kwam er nog bij)."

"Het was niet slecht om het te proberen vandaag. In het begin waren we met een mooie groep weg, met ook nog De Gendt. Het is jammer dat het niet draaide, dan hadden we ver kunnen geraken. Alleen waren er een paar die hun werk niet deden."

De Gendt: "We hadden 3 zandzakken mee"

Thomas De Gendt baalde dat de oorspronkelijke vlucht met 8 niet ver droeg. "Er was met Asgreen iemand mee van Quick-Step. Die deed wel zijn beurten, maar niet op volle kracht."

"Hetzelfde met Rickaert. Hij zei: "Ik mag niet meewerken, want Asgreen zit hier." Søren Kragh Anderen was ook niet aan het meerijden. We wilden zelf niet à bloc rijden om dan drie zandzakken mee te krijgen. Nils Politt deed wel enkele beurten, maar steeds zakte het tempo 2 of 3 km/u."

"Ik probeerde weg te rijden met Greg en Skujins, maar we kregen Politt nog mee. Jammer. Greg reed redelijk hard door. Ik wou overnemen, maar ze lieten me alleen zwemmen. Toen Greg wegkletste, kon ik even niet reageren."

"Als we 8 man bijeen hadden gehad die niets met de sprint te maken hadden, waren we gewoon weg. En nu hadden we 3-4 stoorzenders waardoor we niet goed ronddraaiden. Dat kun je niet blijven volhouden."