Tourorganisatie trekt rechtszaak in tegen toeschouwster die val veroorzaakte

Afgelopen zaterdag liep het grondig mis tijdens de openingsrit van de Tour de France. Het wielergekke Bretoense volk kwam het peloton massaal aanmoedigen, maar één toeschouwster had meer oog voor de camera's dan voor de renners.



Met haar kartonnen bord, waarop stond geschreven 'Allez Opi & Omi', bracht ze de Duitser Tony Martin (Jumbo-Visma) en vervolgens het hele peloton ten val. Na een lange zoektocht meldde een dertigjarige Française zich woensdagmiddag tussen 13 en 14 uur bij het politiekantoor van Landerneau.

De vrouw zat vanmorgen nog steeds in hechtenis, maar mag maximaal 24 uur worden vastgehouden. Ze riskeert een boete van 1.500 euro voor "het onvrijwillig veroorzaken van blessures door de opzettelijke schending van veiligheids- en voorzichtigheidsplichten".

Volgens de Franse krant Le Parisien wordt de vrouw langer vastgehouden om een voorbeeld te stellen. "Mensen kunnen dan niet meer zeggen dat ze niet gewaarschuwd waren", zegt een politieagent.

Tourorganisator ASO heeft wel zijn rechtszaak tegen de vrouw ingetrokken. De internationale wielervakbond (CPA) deed wel aangifte tegen de vrouw en ook Marc Soler, een van de grootste slachtoffers van de valpartij, overweegt om een klacht in te dienen.

"We trekken onze klacht in", zegt Tourbaas Christian Prudhomme. "Dit verhaal werd buiten proportie geblazen. Maar we willen iedereen helpen herinneren aan de veiligheidsvoorschriften in een wedstrijd."