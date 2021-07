Standard op drift: Michel Preud'homme stopt als adviseur in Luik

Dat het onrustig is op Sclessin is stilaan een understatement. De club kreeg deze week nog een tijdelijk transferverbod opgelegd door de slechte financiële situatie, zag Balikwisha zijn contract verbreken en nu vertrekt dus ook Michel Preud'homme.

Drie jaar geleden kwam de ex-doelman opnieuw in Luik aan als hoofdcoach. Hij combineerde die functie met die van vicevoorzitter. Maar na het coronaseizoen besloot Preud'homme een punt te zetten achter zijn trainerscarrière. Hij bleef wel nog als sportief adviseur betrokken bij de club.

Maar het contract van Preud'homme liep gisteren af. En dat was meteen ook zijn laatste werkdag. Het was voor Preud'homme zijn derde passage op Sclessin. Eerst was hij er jarenlang actief als speler en in 2000 keerde hij terug naar de club van zijn hart. In 2008 hielp hij Standard aan een eerste landstitel in 25 jaar.