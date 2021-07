Soler overweegt juridische stappen: "Ze moesten kleren van mijn lijf knippen"

In de Giro liep het in de 12e etappe mis voor Marc Soler, in de Tour had hij al in de openingsrit prijs. Met breuken in beide armen verliet hij Frankrijk. In een column in de Spaanse krant La Vanguardia doet hij nog eens een relaas van de feiten.

"De valpartij gebeurde op een plek waar de weg versmalde en we onze positie aan het zoeken waren. Vooraan zit je normaal gezien veilig bij een valpartij, maar plots zag ik de renners van Jumbo-Visma voor me vallen."

"Ik vloog over mijn stuur en belandde hard op mijn handen. Mijn handen, mijn schouder en mijn gezicht deden pijn, mijn bril was gebroken. Ik probeerde recht te krabbelen, maar ik had geen kracht in mijn armen."

"Een mecanicien trok me onder mijn oksels naar de zijkant van de weg. Ik was enorm duizelig. We moesten nog 50 km fietsen. Ik weet niet hoe ik de streep nog heb bereikt, ik kon niet schakelen of remmen. In de bus kon ik me zelfs niet omkleden, ze hebben mijn kleren van mijn lijf moeten knippen."