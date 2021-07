Moment van Karl: "De Bruyne zal de wedstrijd beslissen in de omschakeling"

"Ik hoop dat een moment van de dag ook in de toekomst kan liggen, want anders heb ik een probleem", vertelde Vannieuwkerke.

"Roberto Martinez is een mistgordijn aan het optrekken over de beschikbaarheid van Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Op het allerlaatste moment zal hij bekend maken of ze spelen."

"Het allerlaatste moment, dat is dus anderhalf uur voor de aftrap. Dan moeten namelijk de elftallen ingediend worden bij de UEFA."

"Als ik een beetje tussen de lijnen kan lezen, dan denk ik dat De Bruyne morgen zal spelen en Eden Hazard op de bank blijft", blikte de gastheer vooruit.

"Maar als De Bruyne speelt, zijn we al een heel eind. Hij gaat ook morgen de wedstrijd beslissen in de omschakeling. De Italianen gaan hun frivole spel willen spelen en tijdens een omschakelingsmoment zal De Bruyne een van onze spitsen aansturen."

"Zo zullen we morgen naar de halve finale gaan. Een kleine voorspelling, die op je kop kan terugkeren. Maar soms moeten we eens durven", sloot Vannieuwkerke af.