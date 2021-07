Marc Willems: "Grote delegatie in Tokio positief voor Belgische atletiek"

België stuurt de grootste, naoorlogse, atletiekdelegatie naar de Olympische Spelen in Tokio. Maar betekent meer in dit geval ook beter? Of zijn onze medaillekansen nu groter geworden? Atletiekcommentator Marc Willems wikt en weegt de kansen van de Belgen vanuit zijn vakantieoord in het mytische Marathon, waar hij de Olympische Spelen voorbereidt.

Combinatie van jong talent en nieuw selectiesysteem

Volgens onze atletiekman is de grote delegatie te verklaren door 2 dingen: "Enerzijds is er veel jong talent in België. Dat is ook al gebleken op het EK indoor in Polen, toen ook onze grootste delegatie sinds mensenheugenis. Voor een groot deel zijn dat dezelfde atleten." Ten tweede is er nu het systeem van plaatsing via de wereldranglijst ingevoerd. "Vroeger waren er internationale limieten en soms waren die in België nog strenger, afgesteld op top 16 of halve finales, waardoor minder atleten die limiet haalden", zegt Marc Willems. "Als je nu, afhankelijk van de discipline, hoog genoeg op de wereldranglijst staat dan ga je naar de Spelen. Zelfs als die prestatie ver van de internationale limiet ligt. Op die manier zijn er nog 8 atleten bijgekomen die er anders niet bij zouden zijn."

Michael Obasuyi op de 110m horden

"WK en Olympische Spelen zijn next-level-shit"

Marc Willems vindt deze grote groep positief, vooral door het grote aantal jonge atleten. "Veel van die jongeren zijn nog niet op hun top. Ik denk aan Michael Obasuyi, Eliott Crestan, Paulien Couckuyt en Elise Vanderelst om er slechts enkele te noemen." "Het is een geweldige ervaring en dat kan enkel een positieve invloed hebben op hun carrière. Ze worden er niet alleen beter van, maar het motiveert hen om misschien nog harder te werken met het oog op toekomstige toernooien."

Vroeger had je ook soms atleten die gedelibereerd werden waarvan iedereen dacht: “Moeten ze die nu meenemen?" Ditmaal is het anders volgens onze atletiekman. "Nu hebben ze ofwel de limiet gehaald, of staan ze hoog genoeg op de ranking." "Maar WK's en Olympische Spelen zijn next-level-shit in vergelijking met het EK indoor", lacht Willems. "5 jaar geleden in Rio waren er ook niet veel finales. De meeste Belgen lagen er in de reeksen uit. Ik denk dat we nu maar evenveel volk in de finales gaan zien. "Maar er gaan er ook tamelijk wat de halve finales halen en dat is positief. Ik ben er redelijk zeker van dat iedereen daar goed zal presteren."

Pauline Couckuyt op de 400m horden

Verrassingen mogelijk waar we niet op rekenen

Als we dan puur naar de echte kanshebbers op medailles polsen, dan zijn

we snel uitgepraat. “Als we over een certitude babbelen, dan spreken we enkel

over Nafi Thiam", zegt Marc Willems. Maar er zijn enkele witte merels die voor een verrassing zouden kunnen zorgen. "Ik verwacht wel wat van Eliott Crestan. Niet dat die sowieso de finale haalt, maar hij zou zomaar kunnen verrassen. De 800 meter is altijd een rare, tactische koers op grote kampioenschappen en Eliott is snel op het einde." Twee andere namen die Marc het goed ziet doen zijn Isaac Kimeli op de 5.000 en 10.000 meter en Bashir Abdi op de marathon. "Ik ga niet zeggen dat die medailles halen, maar ze zullen er niet veraf zijn."

We moeten eerlijk zijn, 1 medaille in de atletiek is al een topprestatie. In Peking hadden we er meerdere, maar dat was echt uitzonderlijk