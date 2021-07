Kijk live naar Villa Sporza met Joos, Mulder, Boeckx en Radzinski

Het moment van de waarheid komt alsmaar dichter. Morgen treffen de Rode Duivels om 21u Italië in de kwartfinales van het EK.

Karl Vannieuwkerke nodigt Filip Joos, Youri Mulder, Frank Boeckx en Tomasz Radzinski uit in Villa Sporza om een laatste keer vooruit te blikken. Ook Michel Wuyts en José De Cauwer schuiven aan om na te kaarten over de Tour.