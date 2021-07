Isaac Kimeli kiest dan toch voor de dubbel in Tokio

Sinds de Memorial Van Damme van 2019 had Isaac Kimeli zijn olympisch ticket op de 5.000 meter al beet. Daar kwam in mei ook een ticket voor de 10.000 meter bij, toen hij bij zijn debuut en in moeilijke omstandigheden een tijd van 27'22"50 neerzette in Stockholm.

Na zijn verbluffende prestatie in Zweden, de op een na beste Belgische chrono ooit, vertelde Kimeli in Tokio enkel op de 5.000 te focussen. Een uitspraak die iets te voorbarig was, blijkt nu.

De rechtstreekse finale van de 10.000 meter vindt plaats op 30 juli. Daarna krijgt Kimeli vier dagen rust om op 3 augustus de reeksen van de 5.000 meter af te werken. De finale wordt vervolgens op 6 augustus gelopen.