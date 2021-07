Ineos-toppers verloren (nog meer) terrein in tijdrit: "Denken nog altijd aan eindzege"

Carapaz: "Toch tevreden over tijdrit"

Richard Carapaz was van de kopmannen van Ineos het best door de tumultueuze openingsdagen gesparteld. Maar de tijdrit van de Ecuadoraan was een ontgoocheling: 1'44" kreeg hij aan de broek van Tadej Pogacar.

"Toch zijn we tevreden na de tijdrit", verrast hij. "Het was niet gemakkelijk, maar we hebben er het beste uitgehaald. We doen nog altijd mee, we moeten vooral naar de positieve dingen kijken."

"Voor mij ziet het er vanaf nu alleen maar beter uit", zegt de voormalige Giro-winnaar. "De moeilijke etappes komen er nog aan. We hebben ook een sterke ploeg, dat speelt in ons voordeel. We denken nog altijd aan de eindzege."