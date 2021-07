Het podium is vrij voor Romelu Lukaku: meer dan ooit dé vedette van het EK

Dit is het EK van de vallende sterren. Maar één man blijft rechtop staan: Romelu Lukaku, meer dan ooit tevoren de vedette van dit EK. Lost de spits straks de verwachtingen in tegen zijn tweede thuisland? "Ik zie nog altijd dezelfde gretigheid als toen hij in Rusland zijn eerste goals scoorde."

Zijn er niet geweest: Sergio Ramos, Erling Haaland en Zlatan Ibrahimovic.



Zijn al naar huis: Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Robert Lewandowski en Gareth Bale.



Zijn onzeker: Eden Hazard en Kevin De Bruyne.



De sterrenparade op dit EK is bij de start van de kwartfinales al flink uitgedund. Doe een rondvraag bij voetbalfans wie nú de grootste naam van het toernooi is en je krijgt ongetwijfeld als antwoorden Harry Kane en… Romelu Lukaku.



“Big Rom” is een hoofdact geworden op het podium van EURO 2020.

Geadopteerd door Italië

Nooit was de lof voor de Belgische nummer 9 groter dan nu. In eigen land vooral omwille van zijn fenomenale prestaties bij de nationale ploeg, maar ook ver buiten de landsgrenzen door zijn waanzinnige seizoen bij Inter. Met 24 goals leidde hij de club naar de landstitel.

Lukaku is een Belg, maar lijkt Italiaans: een sentimentele man met een hart van goud, die nooit iemand pijn zou doen die hem liefde geeft La Gazzetta dello Sport

Veelzeggend was de persconferentie gisteren bij de Squadra. Eén helft van de vragen ging over de inzetbaarheid van Kevin De Bruyne en Eden Hazard, de andere helft over Romelu Lukaku. De Italiaanse kranten zijn er vandaag zelfs maar wat graag bij om de spits te claimen. Een citaat uit La Gazzetta Dello Sport: “Lukaku is Belg, maar hij lijkt Italiaans: een sentimentele man met een hart van goud, die nooit iemand pijn zou doen die hem liefde geeft. De kwartfinale tegen zijn nieuwe thuisland wordt een bizarre uitdaging voor zijn ziel.”

Tik uitdelen in knock-outfase

Maar de grootste uitdaging van Lukaku is ongetwijfeld om de Rode Duivels naar de Europese titel te loodsen - wie de tegenstander ook moge wezen. Vanavond is het aan de Belgische recordschutter om de muur van Mancini te slopen. Dan moet hij wel één van zijn zeldzame mindere statistieken goedmaken. Lukaku scoorde tot dusver al 10 keer op een groot toernooi, maar slechts één daarvan was in een knock-out wedstrijd. Die legendarische goal op het WK 2014 tegen de Verenigde Staten, weet u nog? Voor de start van het EK had onze commentator Peter Vandenbempt het kwaaltje al belicht. “Wie de Duivel van dit EK moet worden? Romelu Lukaku, zonder twijfel. Hij straalt voor 500% uit dat hij gekomen is om te winnen en met niets minder tevreden is. Lukaku wil nu opnieuw veel scoren. Wel, dit is het moment om er ook eens drie in te knallen ná de poulefase, Romelu.”

Goals in groepsfase Goals in knock-outfase WK 2014 0 1 EK 2016

2 0 WK 2018 4 0 EK 2020 3 0

Ploegspeler

Toch beweren mensen die het kunnen weten dat Lukaku persoonlijk succes zonder twijfelen zou wisselen voor collectief geluk. Georges Leekens, de bondscoach waaronder de spits zijn eerste goals scoorde, looft de ploegspeler in Lukaku. “Herinner je de winnende treffer tegen Japan? Wel, Romelu had daar evengoed naar doel kunnen trappen, maar liet de bal perfect lopen voor Chadli. Dat toont perfect aan hoe hij denkt. Een topschutterstitel op dit EK zou hij meteen inruilen voor de Europese titel.”

Romelu's wil om te winnen is enorm. Voor zichzelf, maar vooral voor het hele elftal. Zijn ambitie werkt aanstekelijk voor anderen. Georges Leekens