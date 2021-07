Gevechtssporten duiken steeds meer op in esports. Belg Takamura is wereldtop

Houmaid Rabie, beter bekend onder zijn gamernaam Takamura, mag zich al jaren een van de beste Street Fighter V-spelers noemen. De videogamereeks Street Fighter verscheen voor het eerst in 1987 en inspireerde doorheen de jaren tal van andere vechtgames zoals Mortal Kombat en Tekken.



De 20-jarige Takamura maakte zijn debuut in 2017, toen hij tot "Most valuable player" werd gekroond door de BBC.



“Ik ben met Street Fighter V begonnen in 2016”, vertelt Takamura. “Vechtgames blijven populair in ons land en ik hou ervan hoe alles rond Street Fighter V de laatste jaren geëvolueerd is. Er duiken steeds meer competities op en getalenteerde nieuwe spelers vinden sneller hun weg naar de top.”