Declercq: "Ik schat deze zege van Cavendish nog hoger in dan de vorige"

Tim Declercq moest weer stevig aan de bak om Greg Van Avermaet en Roger Kluge nog in te rekenen en de sprinters een kans te geven. "Ik had een relatief rustige dag verwacht, maar blijkbaar waren er vandaag toch heel wat geïnteresseerden om mee te gaan in de vlucht."

"Uiteindelijk is het maar een ontsnapping van twee renners, maar het ging ook niet over "Polle van achter de hoek". We moesten nog serieus uit ons pijp komen om Van Avermaet en Kluge te grijpen. We hebben zelfs Dries Devenyns moeten opsouperen om het gat dicht te rijden."