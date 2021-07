De Cauwer: "Tijdrit kwam te vroeg voor Van Aert, maar nog tijd voor Tokio"

"Terwijl Mathieu van der Poel dé verrassing was, was Wout van Aert toch een beetje de tegenvaller van de tijdrit", zegt José De Cauwer. "Hij zal zelf ook gedacht hebben dat het beter zou zijn."

"In de eerste dagen moest hij passen bij de aankomsten bergop en dat was misschien al een aanwijziging. Maar toch dacht hij zelf - en ik ook - dat het wel zou lukken in de tijdrit."

"Hij had heel veel tijd en energie gestoken in die tijdrit, om die zo optimaal mogelijk te krijgen. Maar hij heeft natuurlijk het excuus van die appendixoperatie. Hij heeft heel weinig kunnen koersen. Het zou kunnen dat de Tour een week te vroeg kwam."

Voor de Spelen, waar Van Aert ook op de tijdrit wil schitteren, hoeft dit geen drama te zijn. "Dat is nog een maand verder. Ik denk dat voor sommige renners die naar de Spelen gaan deze Tour er te veel aan zal zijn en voor anderen net goed."

"Maar dat neemt niet weg dat de omkadering van Van Aert misschien een paar zaken zal moeten bijstellen met het oog op Tokio. Hij werd uiteindelijk nog 4e, dus zo slecht is het ook niet."

"Maar het contrast tussen Van Aert, die úren in de windtunnel heeft getest, en Van der Poel, die niet eens een tijdritfiets in huis heeft, is wel groot. Van der Poel komt even in het wilde weg een tijdrit rijden en eindigt in exact dezelfde seconde als Van Aert. Fenomenaal."

"Ze zeiden altijd: Van der Poel is te breed geschouderd om aerodynamisch op een tijdritfiets te zitten. Maar opnieuw lapt hij alle wetten van het wielrennen aan zijn laars."