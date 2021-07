Contract van Messi afgelopen bij Barcelona: "Hij zal wel bijtekenen"

Lionel Messi had nog een contract tot 30 juni 2021 en dat liep om middernacht dus af. Zou de 34-jarige topspeler Barcelona dan toch verlaten? "Ik zou het wel leuk vinden dat hij naar een andere ploeg zou gaan. Maar ik geloof er niet in", vertelde Johan Boskamp in Villa Sporza.

"Waar moet hij dan naartoe? Misschien moet hij naar City gaan, want dat is de manier waarop hij wil spelen. Ik denk wel dat hij zal bijtekenen."

Tot op de dag van vandaag is Messi gedurende heel zijn carrière wel trouw gebleven aan een en dezelfde club. Wordt de legende groter als je steeds bij dezelfde ploeg blijft? "Het helpt om bij die club iets achter te laten", zei Gert Verheyen.

"Ik zou het wel moeilijk hebben om hem in een ander shirt te zien. Ik zou wel benieuwd zijn, maar ik kan het mij nu niet voorstellen. Er zijn jongens die om het seizoen of om de 2 seizoenen verhuizen. Dan hoor je op het einde van je carrière nergens bij. Bij hem is dat geschiedenis bij Barcelona, voor altijd."