Chris Paul leidt Phoenix Suns na 28 jaar weer naar NBA-titelfinale

De Suns stonden in 1993 voor het laatst in de NBA-finale en nu mogen ze opnieuw strijden voor de titel. In de play-offs in het westen haalden ze het van de LA Clippers met 2-4.

Gisterenavond schitterde vooral Chris Paul bij Phoenix. Tegen zijn ex-club blonk hij uit met 41 punten waarvan 31 in de 2e helft. Hij gaat na 16 jaar in de NBA voor het eerst naar de titelfinale.

De Phoenix Suns zullen het in de finale opnemen tegen de Atlanta Hawks of de Milwaukee Bucks. In het oosten staat het 2-2.