Cavendish na nr. 32: "Misschien win ik er nog 50, misschien geen enkele meer"

Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) breidt zijn sprookje in de Tour nog wat meer uit. In Châteauroux sprint Cavendish naar zijn tweede overwinning in deze Tour, goed voor zijn 32ste zege in de Ronde van Frankrijk. "Het is heel speciaal", zegt Cavendish.

In 2008 sprint een jonge Mark Cavendish naar zijn eerste zege in de Tour de France in de rit naar Châteauroux. Dertien jaar later sprint hij opnieuw naar ritwinst, goed voor nummer 32 voor de Brit.

"Het was leuk. Elk jaar is het precies een andere finish hier in Châteauroux. In 2008 was het wat bergop, in 2011 was het wat korter en nu was het precies wat bergaf en vlak." "Ik kan het niet geloven. Het is al 10 jaar geleden sinds ik hier laatst won. Het is heel speciaal. En dan nog op dezelfde manier als toen." "We spraken met de ploeg over wat we moesten doen in de finale. Er staan hier namelijk zoveel goede ploegen aan de start. Het is een waar gevecht tot aan de finish." "Ik snap trouwens niet goed waarom je een hele sprintploeg naar hier brengt en dan niet rijdt voor een sprint. Veel van de sprintersploegen hadden iemand in de vlucht, wij hadden bijvoorbeeld Kasper Asgreen. En dan heb je de Franse ploegen, FDJ en Arkéa, die in paniek slaan omdat er een groep voorop rijdt." "Maar als er dan een vlucht is en er is een kans op een sprint, dan rijden ze niet mee. Zoals gewoonlijk waren het andere ploegen die het werk met ons deelden, vooral Alpecin-Fenix. Zij kwamen op het einde dan ook met de sterkste ploeg aan." "Mørkøv liet links het gaatje voor mij om ervoor te gaan. Maar ik wou nog even in het wiel blijven om te gaan dus moest ik van trein veranderen." "Ik ben zo gelukkig. De jongens hebben echt hard gewerkt. Zelfs de wereldkampioen gaf alles in de laatste kilometers. Sorry dat ik zo blijf praten, maar ik ben supergelukkig."

Volgend jaar? "Eerst moet ik Patrick dronken voeren"

Cavendish dikt zijn totaal aan tot 32 zeges, het ongenaakbaar gewaande record van Eddy Merckx van 34 komt akelig dichtbij. Speelt dat al in zijn hoofd? "(lange stilte) Nee, ik denk daar niet aan." "Zeker jullie als Belgen moeten toch weten dat je mijn naam niet in 1 adem met "hem" moet vernoemen. Eddy is Eddy. Je kunt ons niet met elkaar vergelijken. Het is totaal niet hetzelfde. Het zijn gewoon cijfers." "Het zou kunnen dat ik nog 50 ritten win in de Tour, maar het zou ook kunnen dat dit mijn laatste zege is. En dan is dat ook goed." Het is algemeen bekend dat Cavendish voor een appel en een ei voor Deceuninck-Quick Step rijdt, maar in nauwelijks een paar maanden heeft hij zijn marktwaarde weer stevig opgedreven. Wat zijn de plannen voor volgend jaar? "Wel, het eerste wat ik na de Tour doe, is Patrick (Lefevere) dronken voeren. En dan zullen we eens bekijken wat we volgend jaar doen."