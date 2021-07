Caster Semenya over IAAF-regel interseksuele atleten: "Het slaat nergens op"

In 2018 voerde de IAAF een nieuwe regel in voor hyperandrogene atleten. Een onderzoek bracht aan het licht dat interseksuele atleten met hun hoge testosteronwaarden bevoordeeld zouden zijn bij bepaalde afstanden. Zo mag Semenya niet deelnemen aan de 400 meter, de 800 meter en de 1.500 meter. Tenzij ze medicatie slikt om haar testosteronwaarden te doen dalen. Na haar 5.000 meter (in 15:50.12) in Luik gaf de veelbesproken atlete, die zich niet kon plaatsen voor de Spelen, haar mening over de situatie. "Het slaat nergens op", vertelde ze. "Als je zegt dat we van de 400 meter tot 1.500 meter niet mogen lopen en de 200 meter en 5.000 meter wel..." "Dat houdt helemaal geen steek. Maar goed, dat zijn mijn zaken niet. Ik laat het aan de juiste mensen over om met de situatie om te gaan."

"Ik blijf vechten voor mijn rechten"

"Natuurlijk hoop ik dat de regel nog verandert. Ik ben een 800 meter-loper. Daar bestaat geen twijfel over. Ik blijf hopen dat ik mijn nummers mag lopen. Maar op dit moment ligt mijn focus op gezond zijn. Om een inspiratie te zijn voor jonge atleten. Ik blijf vechten voor mijn rechten." De IAAF stelde 3 medische opties voor om de testosteronwaarden te doen dalen. "Dat is onzin", vertelde Semenya. "Als je over een onderzoek gaat praten, dan moet je ons bewijzen geven. Je kan me niet iets zeggen over een Australische of een Duitse dokter. Je wil bewijs zien, dat je dat echt hebt getest."

Op dit moment ligt mijn focus op gezond zijn. Om een inspiratie te zijn voor jonge atleten. Caster Semenya

"Er is niets dat me kan breken"