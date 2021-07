Bundesliga-commentator Van Doorslaer: "Nu Sancho weg is, zal Haaland blijven"

"Dortmund wou vooral Haaland houden"

"Deze zomer wou men bij Dortmund eigenlijk vooral Erling Haaland houden. Als Sancho bleef was het ook goed, maar als er iemand van de twee moest vertrekken, dan zou het die laatste wel zijn. Het is nu vrijwel zeker dat Haaland zal blijven."

"Dortmund verliest een topspeler, maar voor United is de transfer wel een erg goede zaak. Vorig jaar deden ze al verwoede pogingen, maar Dortmund kon toen het been stijf houden."

"Sancho is als speler vrij uniek"

Sancho is op zijn 21e al uitgegroeid tot een van de beste aanvallers in Europa. In Dortmund maakte hij naam en faam met zijn dribbels en duizelingwekkend statistieken. In 137 officiële matchen kwam hij tot 50 goals en 64 assists. "Sancho is als aanvaller vrij uniek", ziet Van Doorslaer.

"Als hij goed is, dan is hij een lust voor het oog. Voor de moderne voetbalestheten is hij een droomspeler. Hij is heel technisch en kan uitpakken met hoogstandjes, maar wat hem zo modern maakt is dat hij zo goed is in de korte combinaties. In Dortmund vond hij met Marco Reus daarin een perfecte bondgenoot."



"Hij combineert snelheid met vista. Een bal zoals die van Kevin De Bruyne tegen Denemarken, waarbij hij Thorgan Hazard de 1-1 voorschotelde, zo kan Sancho er ook geven. In de zestien kan hij altijd iets doen wat men niet verwacht."