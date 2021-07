Borussia Dortmund int 85 miljoen en laat Sancho naar ManU trekken

De monstertransfer hing al een tijdje in de lucht, maar nu heeft Hans Joachim Watzke, de directeur van Borussia Dortmund, ook officieel bevestigd dat Jadon Sancho naar Manchester United zal vertrekken. Er moeten nog enkele punten en komma's gezet worden, maar de transferprijs gaf hij wel: 85 miljoen euro.

Ontkennen had ook geen zin meer want het nieuws ging al rond door een verplichte verklaring die Borussia Dortmund, als beursgenoteerde club, aan de beurs moest overhandigen. Sancho moet wel zijn medische testen nog afleggen.

Sancho had in Dortmund nog een contract tot midden 2023, maar had volgens de Duitse club zelf de wens uitgedrukt om te mogen vertrekken. Vorig jaar stond Sancho al dichtbij een overgang naar Old Trafford, maar toen sprong de deal af.

De 21-jarige Engelse buitenspeler speelde bij de jeugd van Watford en Manchester City, de grote rivaal van Manchester United, alvorens hij eind augustus 2017 bij Dortmund toekwam. Bij de Borussen kwam hij de voorbije jaren in 137 officiële matchen tot 50 goals en 64 assists. Het afgelopen seizoen was hij goed voor 16 goals en 20 assists in 38 duels.

Momenteel is Sancho met Engeland aan de slag op het EK voetbal. Hij vertolkt er echter allerminst een hoofdrol. Hij viel zeven minuutjes in in de groepsmatch tegen Tsjechië. Tegen Schotland en Duitsland bleef hij 90 minuten op de bank en in de openingsmatch tegen Kroatië zat hij zelfs in de tribune.