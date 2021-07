Barça: "We onderhandelen, maar moeten rekening houden met Financial Fair Play"

Lionel Messi heeft officieel geen contract meer bij Barcelona. Maar de Catalaanse club doet er wel alles aan om daar opnieuw verandering in te brengen. "De onderhandelingen lopen goed", zei voorzitter Laporta op de Spaanse radio.

"Hij wil graag blijven en we doen er alles aan om te zorgen dat dat ook lukt. Maar we moeten rekening houden met de Financial Fair Play-regels."

"Er zijn heel wat opties en we zoeken uit wat het beste is voor beide partijen. Maar we willen dat hij blijft. En we willen dat het team waar hij dan mee zal spelen, zo goed mogelijk is."

La Liga introduceerde in 2013 regels rond het financiële huishouden van de clubs. Er werd een maximum geplakt op het bedrag dat clubs mogen uitgeven aan spelers en trainers op basis van hun inkomsten. Vorig seizoen betekende dat voor Barça 733 miljoen euro.