Allan Peiper: "Zonder pech kan de eindwinst Pogacar niet meer ontsnappen"

"Alleen was hij de laatste maanden een beetje minder in het tijdrijden, omdat hij zich niet goed voelde bij zijn nieuwe positie. Zijn zadel werd wat lager gezet, zodat hij zijn rug meer kon ontspannen, zijn armen meer naar binnen kon doen en dus aerodynamischer was. Alleen kon hij niet dezelfde kracht ontwikkelen."

"Op basis van zijn waarden wisten we dat hij sterker is dan vorig jaar. Hij heeft ook de UAE Tour, de Tirreno en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Allemaal verschillende soorten wedstrijden."

"Hij heeft een tijdrit uit het boekje gereden", glundert Allan Peiper bij Radio 1. "Zijn snelheid en uitvoering waren top. Enkel die voorlaatste bocht was wat minder, maar hij had al genoeg voorsprong."

"Kan hij dit 3 weken volhouden? Niet twijfelen!"

Hoewel Pogacar nog niet in het geel zit, hoor je hier en daar al dat hij deze Tour eigenlijk niet meer kan verliezen. Allan Peiper is het daar niet helemaal mee oneens.

"Alle favorieten hebben een minuut tot 2 minuten verloren. Zonder voorbarig te willen zijn: het lijkt erop dat de eindwinst hem zonder slechte dag niet meer mag ontsnappen."

"Gisteren belde een van de ploegleiders mij op met de vraag: "Allan, denk je dat hij deze conditie 3 weken kan volhouden?" Ik antwoordde: "Waar maak je je zorgen om?! Hij is super en gaat dit volhouden tot het einde van de Tour. Er zijn geen twijfels."

"De huidige situatie kan wel leiden tot een meer open koers, want veel renners hebben niets meer te verliezen, maar het is al te vroeg om voor een 7e of 8e plaats in de eindstand te rijden. Er is 1 leider (Pogacar) en de rest wil hem bestoken."