Afwachten voor Hazard en De Bruyne: "Het zal moeilijk worden, maar we zien verbetering"

"We hebben nog 24 uur en zijn zeker positief", benadrukte de bondscoach. "Als Kevin en Eden tegen Italië niet kunnen spelen dan willen we hen fit krijgen voor een eventuele volgende match. Voor Eden zal het sowieso moeilijk worden, Kevin heeft een probleem aan de ligamenten en de kans dat hij speelt is groter."

"Het is dan ook geen voetbalbeslissing momenteel. De medische staff zal het licht op groen moeten zetten en dan pas is het aan ons om na te denken over de best mogelijke opstelling. Ze volgen allebei nog altijd een individueel programma, we zullen wel zien."

Met of zonder Hazard en De Bruyne, de wedstrijd gaat uiteraard gewoon door: "Statistisch gezien zijn we samen met Italië het beste team op dit EK. Het is jammer dat we elkaar nu al tegenkomen, maar dat toont enkel aan hoe sterk bezet dit toernooi is."

"We hebben veel respect voor dit Italië. Ze hebben veel kwaliteiten en vormen een hecht team. Dat is hun sterkte en ook de verdienste van Roberto Mancini. Ze zetten uitstekend druk en ze zijn erg dynamisch. Ik kijk enorm uit naar de wedstrijd."

"Het klopt dat ze het tegen Oostenrijk niet gemakkelijk hadden. Toch bleven ze het juiste doen, ze hangen heel erg aan elkaar. Ze werken als een voetbalclub en dat is een heel groot compliment."