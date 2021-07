"Merlier en Philipsen komen goed overeen, dat wordt allemaal overdreven"

Een jaar geleden was Tom Boonen nog kritisch voor de sprinttactiek van Trek-Segafredo, die de ene dag voor Pedersen dan weer voor Stuyven en af en toe ook voor Theuns kozen. Zijn uitspraak "de Tour is geen Chiro-kamp" wordt, ook bij Trek zelf, nog regelmatig opgerakeld.

Bij Alpecin-Fenix zitten ze nu met een vergelijkbare situatie, want met Tim Merlier en Jasper Philipsen hebben ze 2 raspaardjes voor de sprint. Voor de start van de 6e rit wil ploegleider Christoph Roodhooft niet zeggen op welk paard ze deze keer zullen gokken.

"We zijn naar hier gekomen met een visie voor de toekomst. Tim is een van de snelste renners ter wereld, maar we geloven ook in Jasper. Die sprint in Fougères paste beter bij zijn mogelijkheden."

"Zijn sprint was ook helemaal niet mislukt, want hij wordt 3e. Het is ook niet zo dat wie wij kiezen voor de sprint automatisch wint. Er zijn mensen die zeggen dat Merlier die sprint 100% zeker had gewonnen, maar dat soort veronderstellingen, vaak van supporters, zijn achteraf makkelijk gemaakt."

Roodhooft ontkent ook met klem dat Merlier en Philipsen niet goed met elkaar overweg zouden kunnen. "Dat wordt allemaal overdreven. Jasper werd zeker niet slecht afgezet door Tim. Dat bewijst dat ze wel goed overeenkomen en dat we als een ploeg acteren."