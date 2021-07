"Allez omi & opi"-vrouw, die zware crash veroorzaakte, blijft langer in cel

Procureur Camille Miansoni zei op een persconferentie dat de aanhouding werd verlengd "om de lopende handelingen van het onderzoek te kunnen afronden". Hij gaf mee dat het daarbij ging om "medisch-juridische aspecten". Verschillende renners liepen immers zware blessures op bij de val.

"De beschuldigde drukte een gevoel van schaamte en schrik voor de gevolgen van haar daad uit", zei Miansoni nog. "Ze is verontrust door de berichtgeving in de media over haar naar eigen zeggen 'stommiteit'."

Ze werd in voorlopige hechtenis geplaatst voor "het onvrijwillig veroorzaken van blessures van niet meer dan drie maanden door opzettelijke schending van de veiligheids- of voorzichtigheidsplicht". Ze riskeert een maximale gevangenisstraf van twee jaar.

De vrouw, een dertigjarige Française, meldde zich woensdagmiddag op het politiekantoor van Landerneau. Eerder op de dag was ze geïdentificeerd door de politie. Nog voor die haar wilde gaan ondervragen, bood ze zichzelf aan.

De beschuldigde vrouw droeg tijdens de eerste rit van de Tour zaterdag een kartonnen bord, waarop stond geschreven "Allez Opi & Omi". Miansoni bevestigde donderdag dat het ging om "een liefdevolle boodschap aan haar grootouders".

Ze zwaaide ermee richting de camera, met haar rug naar de koers. De Duitser Tony Martin (Jumbo-Visma) reed als eerste op haar in en in zijn zog vielen nog zo'n vijftig renners. Ze bleek in eerste instantie onvindbaar. Zaterdagavond werd meteen een oproep tot getuigen gelanceerd.