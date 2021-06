Wout van Aert grijpt naast ritzege en geel: "Ik had niet de benen waar ik op gehoopt had"

Tadej Pogacar zette de tijdrit met een kanontijd naar zijn hand."Ik had misschien niet gedacht dat hij de zwaarste concurrent zou zijn, maar een verrassing kan je dit nu ook weer niet noemen", zegt Van Aert.

"Ik heb vandaag alles gegeven en ik heb geen fouten gemaakt, maar ik had niet de benen waar ik op gehoopt had."

Van Aert is ontgoocheld dat hij niet zijn beste tijdrit heeft kunnen neerzetten. "In het openingsweekend was ik niet goed genoeg om mee te doen, maar heb ik wel alles gegeven om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. Met het oog op de tijdrit natuurlijk."

"Ook de vorige twee dagen heb ik hier echt naar toegewerkt. Dan is het spijtig dat ik naast beide doelstellingen grijp."

Van Aert had de tijdrit deze ochtend nog verkend en wist dat het heel lastig zou worden. "In het begin is het echt klimmen en daarna gaat het constant op en af. Je had telkens een afwisseling van kracht."

"Daarvoor had je echt goede benen nodig om telkens over de limiet te gaan en nadien weer te recupereren. Die had ik vandaag niet."

"Ik ben teleurgesteld na vandaag. Ik had gehoopt kort bij de dagzege te zijn, maar daar zit ik nu ver van."