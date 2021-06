Wat nu voor Duitsland? "Het heeft zijn trauma al gehad, maar EK '24 moét succes worden"

"Tegen Hongarije was het ook met de hakken over de sloot"

"Tegen wereldkampioen Frankrijk kan je uiteraard verliezen, maar tegen Hongarije was het met de hakken over de sloot."

"Tegen Portugal was Duitsland echt imponerend en hanteerden ze hun spelstijl van vroeger, met aanvallende flanken die goed rendeerden. Portugal was het enige land dat daar geen antwoord op vond, maar in de andere wedstrijden was het een ander verhaal."

"Duitsland heeft Klose niet meer rondlopen voorin"

"Dat laatste was op het vorige WK eigenlijk ook al het probleem. Toen was er Gomez, nu Werner, Gnabry en Sané, die allemaal geen afwerkers zijn en door de mand vielen."

"Het moet wel zijn dat hij deze ploeg niet vertrouwde om te domineren met de vingers in de neus. Dit Duitsland heeft geen topverdedigers meer, het middenveld is ook al beter geweest en voorin loopt er geen Klose meer rond."

"Gisteren leek het tegen Engeland wel een bokskamp tussen twee zwaargewichten die heel afwachtend tegenover mekaar stonden in de ring", opent Sterckx over de 1/8e finale tussen Engeland en Duitsland.

"De gemiste kans van Müller was tragisch"

"Hij werd erbij gehaald om de jonge garde bij de hand te nemen, maar dat is niet echt gelukt. Ze noemden hem altijd "Radio Müller", omdat hij altijd praat en de grapjas van het team is, maar nu was het radiostilte."

De enorme misser van Müller tegen Engeland:

"Löw is drie jaar te laat op pensioen gegaan"

Het tijdperk-Löw zit er nu op bij Duitsland. Hoe maakt Sterckx de balans op van 15 jaar bondscoachschap? "Hij is drie jaar te laat op pensioen gegaan", is het duidelijke antwoord.



"Welk voetballand van de omvang van Duitsland gaat met dezelfde bondscoach door na een roemloze uitschakeling als titelverdediger op het WK? Ze hebben toen gewoon aan monumentenzorg gedaan bij de Duitse voetbalbond, vind ik."



"Hij had misschien de eer aan zichzelf kunnen houden, maar ook dat deed hij niet. Nu gaat er wellicht een wekenlange stilte volgen."



"Het is een trainer die nooit het aanzien kreeg van een Beckenbauer of Schön, die ook enorm populair waren. Dat was Löw ookal niet. Het was ook zijn stijl niet, hij bleef liever in de schaduw en was niet erg toegankelijk. Het gaf hem iets mystieks, maar het zorgde er ook voor dat hij niet op handen werd gedragen."

"Löw was ook een echte papa van de generatie die in Brazilië wereldkampioen werd, van deze generatie was hij meer een opa. Dat heeft ook meegespeeld."

Gaat Löw het nu nog een keer proberen als clubtrainer? "Dat lijkt me raar na 20 jaar bij de nationale ploeg, want hij was al assistent van Klinsmann ook voor hij bondscoach werd. Ik denkt dat bijna niemand - buiten de echte voetbalvolgers - weet waar hij ooit als trainer aan de slag was."