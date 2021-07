Vanderelst verbetert 42 jaar oude BR op de 1.000 meter op Nacht van de Atletiek

De aanval van Elise Vanderelst op het BR op de 1.000m was aangekondigd en Vanderelst slaagde met glans. Ze dook met 2'35"98 ruim onder het record van Anne-Marie van Nuffel uit 1979, dat op 2'36"80 stond.

Eerder dit seizoen maakte Vanderelst, die geplaatst is voor Tokio, zich ook het nationale record op de 1.500 meter eigen. Ze snelde in Firenze naar 4'02"63. De winst in Heusden moest Vanderelst wel laten aan de Keniaanse Mary Moraa in 2'34"71.

Op de 100m was de zege voor de Amerikaanse Kiara Parker in 11"22. Rani Rosius werd tweede in 11"44. Mariam Oulare, Anne Zagre, Rani Vincke en Justine Goossens werden 5e, 6e, 7e en 8e.