Thiam sluit voorbereiding op Olympische Spelen af in Luik: "Het gaat steeds beter"

Zagré wint, Thiam 5e

Op de 100 meter horden maakte de Belgische kampioene Anne Zagré indruk. Ze won in een tijd van 13"13 en bleef daarmee de Roemeense Anamaria Nesteriuc en de Cypriotische Natalia Christofi voor.

Noor Vidts kwam al 4e binnen en Nafi Thiam eindigde in 13"64 als 5e. Toch was Thiam na afloop niet ontevreden: "Mijn start was echt geweldig", vertelde Thiam na afloop. "Ik ben zelfs nog nooit zo goed geweest in het eerste deel van de race."

"Helaas vertraagde ik op de laatste horden waardoor mijn resultaat uiteindelijk tegenviel. In Tokio zal ik mijn concentratie goed moeten behouden en me geen zorgen maken in de concurrentie."

Ook was Thiam verlost van haar kniepijn: "Tijdens de nationale kampioenschappen had ik er nog last van, maar nu was de pijn zo goed als verdwenen. Ik heb het gevoel dat ik mijn kleine fysieke problemen onder controle heb. Ik ben in elk geval vol vertrouwen."