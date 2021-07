Ons panel beantwoordt 3 EK-vragen: "Het is nu een feit: België kan Europees Kampioen worden"

Gert Verheyen

Welk land heeft jou het meest kunnen bekoren? "Puur kijkend naar prestatie: Italië, vooral dan in de eerste twee wedstrijden."



Ligt het ook in polepositie voor het Europees Kampioenschap?

"Nee, dan denk ik op basis van de tabel waarin ze zitten aan Engeland. Ook omwille van het feit dat ze nog geen enkel tegendoelpunt hebben geslikt." 2. Waar zie je België eindigen? "Als je de prestatie van tegen Portugal nog 3 keer kunt herhalen dan ben je Europees Kampioen. Elke wedstrijd die nu komt zal net zoals tegen Portugal een fiftyfifty wedstrijd zijn. België tegen Italië, tegen Spanje of tegen Engeland, daarbij is geen enkel ploeg favoriet."

3. Wie is dé speler van het toernooi tot nu toe? "Mochten de Fransen doorgaan dan zou ik Pogba gezegd hebben, maar ze liggen eruit, dus dat verhaal eindigt. Het bijzondere aan dit toernooi is dat geen enkele speler in alle wedstrijden uitblonk: Locatelli, Thorgan Hazard, Schick,..." "Maehle bij Denemarken was zeer sterk. Sterling was dan weer beslissend en als hij er nog eens 3 maakt dan is het dé man van het toernooi, zo gaat dat dan. Dat geldt ook voor Lukaku."

Gert Verheyen op bezoek in de studio van De Tribune-podcast.

Peter Vandenbempt

Welk land heeft jou het meest kunnen bekoren? "Voetballend zijn dat Italië en Spanje. Italië: zonder grote vedetten, collectief sterk, enthousiast en energievol. Spanje: een ploeg die eerst niet efficiënt was, maar de laatste twee wedstrijd 5 keer kon scoren. Dat wil toch iets zeggen. Alleen heb ik bij hen het gevoel: zijn die wel klaar om een Europese finale te winnen?" "Engeland zit op de één of andere manier 'in the zone'. Ze spelen geen goed voetbal, maar hun wedstrijdmanagement is uitstekend. Pickford stijgt boven zichzelf uit . Kane zijn toernooi is met zijn treffer tegen Duitsland ook begonnen. Bovendien zit er met Sancho en Grealish veel kwaliteit op de bank. Het is een echte ploeg. Ga er maar tegen winnen, in Wembley..."

Ligt het ook in polepositie voor het Europees Kampioenschap?

"Nee, België is voor mij de favoriet, want Portugal en Frankrijk die intrinstiek beter zijn dan België liggen er nu uit. Van alle resterende ploegen is België die met de meeste kwaliteit om Europees Kampioen te worden. Alleen hebben ze dat nog niet laten zien."

2. Waar zie je België eindigen?

"Het kon al voorbij zijn tegen Portugal. Maar ze gaan toch moeten beginnen met beter te voetballen om verder te geraken. Dat zal ook wel gebeuren tegen Italië, wat een heel andere ploeg is om tegen te spelen dan Portugal. Italië wil voetballen en pas dan kunnen we het beste België zien." "Wat ik voor het toernooi niet dacht is een feit: België kan, op basis van eliminatie, het EK winnen."

3. Wie is dé speler van het toernooi tot nu toe?

"Sterling heeft 3 doelpunten en was 3 keer de matchwinnaar voor Engeland. Maar hij heeft zeker niet gevoetbald als dé speler van het toernooi." "Als we op zoek zijn naar spelers die mij bekoord hebben, dan komen we uit bij Damsgaard van Denemarken. Uiteraard ook Locatelli, maar Italië speelt niet per sé beter met hem erin. Pogba heeft me zeker ook aangesproken." "Om echt iemand naar voor te schuiven, ontbreken ze allemaal

nog wat aan het herhaaldelijk uitblinken. Het is meer een toernooi van uitblinkers in één wedstrijd: Gosens tegen de Portugezen, Dumfries,… ."

Peter Vandenbempt, onze commentator ter plaatse op het EK.

Wesley Sonck

Welk land is favoriet voor het EK?

"Engeland. Ze spelen vanaf de halve finales altijd thuis op Wembley. Het thuisvoordeel zal zeker voor hen een belangrijke rol spelen in het verdere verloop van het toernooi." 2. Waar zie je België eindigen? "Finale!" 3. Wie is dé speler van het toernooi tot nu toe? "Spinazzola. Een bijzonder leuke speler, echt een plezier om naar te kijken. "

Wesley Sonck als analist bij Extra Time.

Youri Mulder

Welk land is favoriet voor het EK? "Als België zich voetballend nog wat kan verbeteren, dan zijn zij favoriet. Ik heb er tegen Italië een goed oog op. Italië heeft te vroeg gepiekt. Spanje komt nu pas in het toernooi en dat is te laat. België kan zo'n net in vorm gerakende ploeg wel aan."

2. Waar zie je België eindigen?

"Europees kampioen. België is fysiek sterk en heeft een winnaarsmentaliteit, dat hebben ze bewezen tegen Portugal - een wedstrijd waarin het toch een beetje tegenzat. België heeft in vergelijking met alle ploegen die er nog inzitten voor mij een streepje voor. " 3. Wie is dé speler van het toernooi tot nu toe? "Dan kies ik voor Zuber van Zwitserland, de man met de meeste assists. "