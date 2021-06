Nys over tijdrit Van der Poel: "Dit was niet zomaar uit de losse pols"

Een fenomenale Tadej Pogacar heeft de eerste tijdrit in de Tour de France naar zijn hand gezet. Cocommentator Sven Nys was na afloop niet alleen onder de indruk van de jonge Sloveen, ook Mathieu van der Poel deed het geweldig.

"Pogacar trapt een hoog vermogen op het vlakke"

Zit de Tour nu al op slot na de uithaal van Pogacar in de tijdrit? Christophe Vandegoor besprak de prestratie van de Tourwinnaar van vorig jaar samen met zijn cocommentator Sven Nys. "De Tour zal de komende dagen voor de klassementsmannen op slot zitten. Als je naar de tussenstand kijkt dan doet Pogacar een fantastische zaak. Hij heeft de concurrentie compleet weggeblazen", zegt Nys. "We moeten ook niet onderschatten hoe lastig die tijdrit was. We spreken dan wel van een vlakke tijdrit, maar dat was niet het geval. Pogacar bewees dat hij ook op de vlakkere stukken een zeer hoog vermogen kan trappen. Dat zal in de komende jaren alleen nog maar verbeteren."

Tadej Pogacar verpulverde de tegenstand in de tijdrit.

"Van der Poel is een fantastische atleet"

Voor Sven Nys sprong toch vooral de tijdrit van Mathieu van der Poel in het oog. "Dat hij hard kan rijden wisten we al. Ik ben vooral onder de indruk over zijn houding op de tijdritfiets waar hij nog weinig tijd in gestoken heeft. Het zag er allemaal heel aerodynamisch uit." Er is ook nog alles aan gedaan om het maximale rendement uit zijn prestatie te halen: "Hij droeg een helm waar geen reclame op stond en ook die wielen zijn nog op het laatste moment opgedoken. Hij is blijkbaar tot 's avonds laat bezig geweest om zijn positie op de fiets in orde te krijgen. Dat heeft uiteindelijk geloond."

"Voor Van Aert begint de tijd te dringen"

Een sterke Van der Poel finishte op slechts 1 seconde van Van Aert. Zegt dat iets over de vorm van Wout van Aert? "Van Aert kan zichzelf heel goed inschatten. Een week voor het BK liet hij weten nog niet top te zijn en daar kregen we vandaag bevestiging van", aldus Nys. "Het gaat vooral om het feit dat Wout Van Aert vandaag een punt wilde maken dat hij zo goed als klaar is voor de Olympische Spelen. Dat is nog steeds een van de grote doelen dit seizoen. Hij heeft in het verleden al laten zien dat een medaille niet onrealistisch is." "De tijd begint intussen toch wel wat te dringen. Er zijn nog wat onzekerheden en die heeft hij vandaag niet kunnen wegwerken. Ik ben ervan overtuigd dat hij nog beter kan, maar het is de vraag of dat voldoende zal zijn tegen Stefan Küng of Filippo Ganna."