Michel Wuyts keek met grote ogen naar Pogacar: "Het doet me denken aan de allergrootsten"

Ligt de Tour nu al in een beslissende plooi? Tadej Pogacar verkocht in de eerste tijdrit alle concurrenten meteen een harde tik. Onze commentator Michel Wuyts keek met verwondering naar de prestatie van de Sloveen, maar hoopt dat zijn tegenstanders snel met een reactie komen. "INEOS en Jumbo-Visma kunnen een natuurlijke bondgenoot vormen."

Volgens Michel Wuyts is het nog te vroeg om te stellen dat de Tour in een definitieve plooi ligt. "De Tour is nog maar net begonnen, we hebben zelfs nog geen echte berg gezien", zegt Wuyts. "Het is wel overduidelijk hoe de individuele verhoudingen liggen. Pogacar steekt er op dit moment een dik kopje bovenuit. Tegenover zijn echte concurrenten voor de eindoverwinning pakt hij hier al een anderhalve minuut voorsprong."

"Zelfs al bestoken mannen als Roglic, Carapaz of Vingegaard Pogacar met succes. Dan nog hangt er aan het einde van het verhaal, als een zwaard van Damocles, nog een tijdrit boven die mannen hun hoofd."



De symbolische betekenis van deze overwinning is enorm groot Michel Wuyts

"De symbolische betekenis van deze overwinning is enorm groot. Het doet me denken aan de allergrootsten in de geschiedenis van de Tour, die hun meerwaarde bewezen in bergetappes en in tijdritten. Dat hebben de meesten niet zien aankomen."

Volgens Wuyts heeft Jumbo-Visma naast Roglic mogelijks nog een pion. "We moeten hopen dat Roglic niet nog meer tijd verliest in de Alpen. Als ze bij Jumbo-Visma ook Vingegaard over de Alpen krijgen dan hebben ze een wisselkopman. " "Laten we ook hopen dat INEOS ten aanval trekt. Misschien kunnen ze een natuurlijke bondgenoot vormen met Jumbo-Visma en samen het front UAE bestoken."

"De snelheid waarmee Pogacar recupereert is verbluffend"

De individuele verhoudingen liggen vast, maar Wuyts vraagt zich af hoe het zit met de sterkte van de ploeg van Pogacar. "Zijn ze sterk genoeg om op het vlakke de boel bijeen te houden en dat ook nog eens in de bergen te doen?"



Maar vorig jaar trok Pogacar ook alleen prima zijn plan tegen Jumbo-Visma. "Ze zullen hem vanuit verschillende hoeken moeten bekampen. En liefst zo snel mogelijk in de Alpen al." "De snelheid waarmee Pogacar recupereert is verbluffend. Aanvallers zouden wel eens op een counter van de Sloveen kunnen stoten. " Wuyts hoopt alvast dat we vanaf nu een open Tour gaan krijgen. "Al zal dat niet vanzelfsprekend zijn. Zowel Jumbo-Visma als INEOS zijn al geteisterd geweest. Mag je nu al verwachten dat ze in de aanval trekken?"

Het is een uitnodiging naar de anderen om hem het leven geweldig moeilijk te maken Michel Wuyts