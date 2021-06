Merlier en Philipsen weer in de weegschaal: "2 sprinters in Tour is nooit superleuk"

"Ik heb nog niets vernomen. Dat zal vanavond of morgenochtend gebeuren", vertelde Tim Merlier (28) na zijn tijdrit over zijn rol in de potentiële sprintersrit van donderdag.

Bij elke sprintkans moet Alpecin-Fenix dus wikken en wegen. "We weten dat we met z'n tweeën zijn en dat we allebei kansen moeten krijgen. Ik kan mij er wel in vinden."

"Ik heb al een ritzege op zak. Jasper (Philipsen) was gisteren ontgoocheld, maar we hebben gedaan wat we moesten doen. Het is ook geen schande om geklopt te worden door Cavendish."

Merlier won dit jaar al in de Giro en de Tour. Waarom geen 3 op een rij in de Vuelta? "Ik werd er gisteren al veel over aangesproken in het peloton, maar dat zal later beslist worden."

"Finishen in Parijs en sprinten op de Champs-Elysées is een kinderdroom, maar het wordt lastig om daar te geraken."