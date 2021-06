Mathieu van der Poel: "Dit was een van mijn beste dagen op de fiets"

"Ik heb mezelf verrast", trapte Mathieu van der Poel na de podiumceremonie een open deur in.

"Ik moet mijn ploeg bedanken. Tot middernacht hebben we gewerkt om mijn positie bij te schaven en om zo energie te sparen."

"Dit was een van mijn beste dagen op de fiets. Ik kon over mijn limiet gaan. Ik ben echt supertrots."

"Ik kreeg goeie aanwijzingen over mijn prestaties en ik had vertrouwen op basis van de tussentijden."

"Ik kon zo energie sparen om te blijven vechten, want ik wist dat de laatste 2 kilometer beslissend zou zijn. Er zat nog iets in de tank."

"Toen ik gisteren zei dat ik dacht dat ik het geel zou verliezen, was dat geen leugen", benadrukte de Nederlander nog eens. "Dit is niet mijn specialiteit."

Over winnaar Tadej Pogacar: "Ik heb hem graag, want hij is altijd vriendelijk. Het is fenomenaal wat hij gedaan heeft."

