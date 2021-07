Jonas Rickaert verklapt strategie: "We trekken de kaart-Philipsen in de sprint"

In Kopman, onze podcast over de Tourmanager in samenwerking met de wielerproffen van De Lead-Out, belde Tom Vandenbulcke met Jonas Rickaert van Alpecin-Fenix over zijn ploeg voor de Tour.

In het gesprek verklapte Jonas Rickaert alvast de kopman voor de sprintetappe naar Châteauroux."Het zal voor Jasper Philipsen zijn. Ons doel was om een rit te winnen en dat was meteen gelukt op dag twee. Op dag drie winnen we dan nog eens met Tim Merlier", zegt Rickaert.

"We hebben dan nadien besloten om nog met drie renners een rit te winnen in deze Tour. De eerstvolgende is nu Jasper Philipsen in de sprint. Daar gaan we alles aan doen."

Speciaal voor de wielermanagers beloofde Rickaert vervolgens om zelf ook nog punten te sprokkelen in de rit. De top 25 van elke rit levert namelijk punten op voor de Tourmanagers. "Ik zal eraan denken en vol doorgaan tot op de streep", zegt Rickaert.

De lead-out van Alpecin-Fenix verwacht ook veel van ploeggenoot Xandro Meurisse in deze Tour. "Hopelijk kan hij eens mee in een overgangsetappe of bergrit. In Zwitserland was hij goed op dreef. Ik zie hem nog wel stunten in de Tour."