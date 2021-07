Jonas Rickaert: "Ik zal eraan denken en spurten voor Tourmanager-punten"

"We hebben nadien besloten om nog met drie renners een rit te proberen winnen in deze Tour. Jasper Philipsen zal ook nog aan de beurt komen."

Rickaert: "Ons doel was om een rit te winnen en dat is meteen gelukt op dag 2, met Mathieu van der Poel. Op dag 3 wonnen we dan nog eens met Tim Merlier."

In het gesprek kijkt Jonas Rickaert alvast uit naar de sprintetappe vandaag richting Châteauroux. Met Jasper Philipsen en Tim Merlier heeft het team twee sterke ijzers in het vuur.

In Kopman, onze podcast over de Tourmanager in samenwerking met de wielerproffen van De Lead-Out , belde Tom Vandenbulcke met Jonas Rickaert van Alpecin-Fenix.

"We leven op een roze wolk"

Jonas Rickaert geniet alvast van zijn eerste dagen in de Tour.

"We leven binnen de ploeg een beetje op een roze wolk. We hadden gehoopt om het geel te nemen met Mathieu, maar om het nog te kunnen behouden tot na de tijdrit had zelfs hij niet gedacht. We kunnen de trui minstens nog twee dagen langer houden."

De vraag is natuurlijk hoelang Van der Poel nog in de Tour blijft met het oog op de Spelen. "Dat is voor ons ook een vraagteken. Of hij nu doorgaat of niet, zijn Tour is nu al geslaagd. We kunnen nu al van een succes spreken, we beleven een droom", zegt Rickaert.

Van der Poel zit alvast ook in het ploegje van Rickaert op de Sporza Tourmanager. "Ik zou ook wel willen dat hij langer blijft. Maar ook ik krijg geen antwoord van hem. Zolang hij zich goed voelt en mee kan doen voor ritwinst, zal hij wel blijven."