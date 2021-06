Jeremy Doku: "Onlangs nog bier op mij, nu sta ik naast De Bruyne"

In mei 2019 nam Jeremy Doku met België nog deel aan het EK U17. Twee jaar later is de snelle buitenspeler met de Rode Duivels actief op het grote EK.

Doku werd in september 2020 voor het eerst opgeroepen door bondscoach Roberto Martinez. Hij was titularis in het derde groepsduel van de Duivels tegen Finland (2-0 zege).

"Mooi en speciaal zijn de eerste woorden die me te binnen schieten", zegt Doku.

"Het is eigenlijk heel bizar. Toen ik de namen van de spelers op de truitjes zag staan, vond ik het vreemd aan hun zijde te staan."

"Tijdens het vorige EK bekeek ik die spelers nog op tv of met mijn vrienden op de Groenplaats in Antwerpen, waar het bier bij een goal over mij heen vloog. Nu sta ik tussen hen en zijn alle blikken op mij gericht. Ik realiseer het mij nog niet helemaal."

Tussen zijn periode bij de U17 en nu bij de Duivels was Doku kort belofteninternational. Hij kwam vier keer in actie voor de U21, startte nooit, maar maakte wel één doelpunt.

"Van de bank van de U21 naar het eerste team gaan, dat gebeurt niet zo vaak. In mijn hoofd wilde ik eerst basisspeler worden bij de beloften, maar als je die stap kan overslaan, zoveel te beter."