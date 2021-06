Immobile: "Het wordt een mooi gevecht tussen Lukaku en onze verdedigers"

Wij luisterden gisteren de Italiaanse persconferentie af. Goaltjesdief Ciro Immobile had het vooral over de nakende wedstrijd tegen onze Duivels, mét een "beresterke" Lukaku en de mogelijke afwezigheid van de tandem De Bruyne/Hazard.

Lukaku vs Immobile? "Neen, dan scoort hij weer 2x"

Wordt België-Italië een strijd der nummer negens? Lukaku boezemt momenteel elke verdediger angst in, en ook de Italiaanse goaltjesdief Ciro Immobile is op oorlogspad dit EK. Toch ziet de Italiaanse aanvaller een "Immobile vs Lukaku"-scenario voor vrijdag niet zitten. "Neen, schrijf dat alstublieft niet", vertelde Immobile zelf tijdens een interview. "De vorige keer dat de kranten "Lukaku vs Immobile" kopten, scoorde hij twee keer. Schrijf maar gewoon Italië vs België", grapte hij zelf.

We kennen Lukaku goed van de Serie A Ciro Immobile

"Onder de vleugels van Conte is Lukaku ook gewoon nóg beter geworden de laatste jaren. Hij is sterk, snel, conditioneel tiptop in orde én hij is vooral een harde werker. In mijn ogen verdient hij alle lof."

"We mogen blij zijn dat hij in onze nationale competitie (Serie A) speelt. Zo kennen we hem ook goed", knipoogt Immobile naar vrijdag. "Het zal een mooi gevecht worden tussen Lukaku en onze verdediging."

Lukaku scoort vanop de stip tegen het Lazio van Immobile.

Zonder De Bruyne/Hazard wordt het een andere wedstrijd"

Zowel in Italië als in België is het koffiedik kijken naar de beschikbaarheid van Kevin De Bruyne en Eden Hazard, die beiden geblesseerd uitvielen tegen Portugal. "Zonder De Bruyne en Hazard wordt het een andere wedstrijd", weet ook Immobile. "Het duo is belangrijk voor het Belgische team. Het zijn spelers die eigenhandig het verschil kunnen maken." "Als ze er niet bij kunnen zijn, zal België wat problemen hebben om ze te vervangen. Al hebben ze wel genoeg goede spelers om te roteren. Wij bereiden ons alleszins voor alsof het duo erbij zal zijn en zullen ons eigen spel blijven spelen."

"Met Ronaldo is er meer competitie in de Serie A"

Ook de Italiaanse selectie zat zondag aan het scherm gekluisterd voor de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Portugal. "Wat een intense partij. Beide teams hebben hard gevochten voor de overwinning", vertelde Immobile.

"We supporterden voor geen van beide ploegen. Zowel België als Portugal zou een taaie klant zijn in de kwartfinale. Portugal was beter in de 2e helft, maar België toonde veel klasse voor de rust."

We supporterden voor geen van beide ploegen Ciro Immobile

Geen "Ronaldo vs Immobile" dus. "Iedereen wil natuurlijk de strijd aangaan met Cristiano Ronaldo. Hij is nu eenmaal de beste. Sinds hij naar de Serie A kwam, is de competitie ook plots competitiever geworden", besloot hij.