From zeros to heroes: "Oekraïne heeft niets te verliezen tegen Engeland"

From zeros to heroes. Bondscoach Andrej Sjevtsjenko en zijn spelers hebben Oekraïense voetbalgeschiedenis geschreven. Nadat de Oekraïners zich door het kleinste gaatje plaatsten voor de 1/8e finales, spelen ze na hun zege tegen Zweden voor het eerst in de geschiedenis de kwartfinales van een EK.

De groepsfase was geen hoogvlieger voor Oekraïne. In een groep met Nederland, Oostenrijk en Noord-Macedonië kon het enkel tegen die laatste - het kneusje van de groep - drie punten pakken met een zuinige 2-1-zege. Uiteindelijk ontsnapte Oekraïne aan pek en veren in eigen land. Het was de enige derde in de groepsfase die genoeg had aan 3 punten om toch door te stoten naar de 1/8e finales dankzij een doelsaldo van -1. De spelers en bondscoach, Andrej Sjevtsjenko, kregen bakken kritiek op het thuisfront, want de verwachtingen lagen hoog. "Deze groep wordt in Oekraïne gezien als de sterkste in lange tijd", bevestigt Sergej Serebrenikov, ex-speler van Club Brugge. De Oekraïense messen werden vooral na de prestatie tegen Oostenrijk geslepen, maar zijn ondertussen opnieuw opgeborgen na de match tegen Zweden. "Zo zijn Oekraïense fans. Vol liefde als het goed gaat, maar hard als het slecht gaat."

Het vingertje van Zintsjenko: "Nu is iedereen weer blij"

Dankzij de 1-2 van Artem Dovbyk in de 121e minuut tegen Zweden staat Oekraïne voor de allereerste keer in de kwartfinales van het EK. Enkel op het WK in 2006 bereikte het land al eens die fase. De man die toen de aanvoerdersband rond zijn arm droeg, was de bondscoach van gisteren: Andrej Sjevtsjenko. Een held van de natie zou je denken, maar toch niet ongecontesteerd. Oekraïne liet op dit toernooi zijn potentieel nog niet zien, vinden de fans in het thuisland. En Sjevtsjenko zou niet door iedereen beschouwd worden als een van hen omdat hij lang in het buitenland woonde en niet goed Oekraïens spreekt. "Dat hij lang in het buitenland heeft gewoond, heeft er niets mee te maken", zegt Sergej Serebrenikov. "Hij is in Oekraïne geboren en heeft er lang genoeg gespeeld." "Sommige mensen verwijten hem dat hij niet goed Oekraïens spreekt, maar dat komt omdat er in verschillende delen van het land verschillende talen worden gesproken na de lange invloed van de Sovjet-Unie. Hij groeide op in het Russisch. Wie daar problemen rond maakt, heeft een politiek motief." "Sportief was er veel kritiek na de non-match tegen Oostenrijk. Daar verwijst het vingertje op de mond ook naar bij Oleksandr Zintsjenko na zijn goal tegen Zweden, denk ik. Maar nu is iedereen weer blij met Sjevtsjenko en met de ploeg."

