Deel 2: dé 3 EK-vragen beantwoord: "Morata, het mooiste verhaal"

8 leden van het Sporza-panel en 3 vragen die het EK ons nog biedt. Wie wint het EK? Wie liet de grootste indruk na? Wie is dé speler van het toernooi? Maar vooral: hoever geraken de Belgen? In deel 2 van deze Special: Karl Vannieuwkerke, Aster Nzeyimana, Frank Raes en Frank Boeckx.

Karl Vannieuwkerke

1.Welk land heeft jou het meest kunnen bekoren? "Voetballend ben je verplicht om Italië te zeggen. Zij hebben tijdens dit toernooi het meeste energie gezaaid op een voetbalveld." "Jammer genoeg kan ik nog niet België zeggen. Een al te grote indruk hebben ze nog niet gemaakt, hoewel er wel al een paar flitsen zijn geweest die mij toch doen geloven dat ze Europees Kampioen kunnen worden. Maar als je de globale prestatie bekijkt: Italië."

2. Waar zie je België eindigen?

"Ik denk niet dat Italië gaat winnen tegen de Belgen. Wij hebben de wapens om Italië te kunnen verslaan en de halve finale te bereiken. Als Italië voetbalt zoals het al heeft gedaan gaan we niet tegen een muur opboksen." "Het gaat erop aankomen om iets te kunnen neerzetten tegen die driehoek op het middenveld van Italië. Daarvoor hebben we Kevin De Bruyne nodig, meer dan Hazard. Er is een wereld van verschil met en zonder De Bruyne. Als België van Italië wint, dan worden ze Europees Kampioen. "

3. Wie is dé speler van het toernooi tot nu toe?

"De speler van het toernooi is voor mij iemand die nog niet veel gespeeld heeft. Hij is ingevallen in match 1, heeft match 2 helemaal gedomineerd en dan zat hij op de bank omdat Verratti terug is. Locatelli is voor mij dé man van wie ik het meest genoten heb op het toernooi." "Hij is een streling voor het oog, technisch nagenoeg perfect, constant verticaal spelend en diepgang zoekend. Ik had hem liever wat meer zien spelen, maar voor mij mag hij vrijdag gerust op de bank beginnen."

Frank Raes

1.Welk land heeft jou het meest kunnen bekoren? "Ik zal het bij Spanje houden. Die twee laatste wedstrijden waren indrukwekkend. Spanje heeft dit toernooi geen topgeneratie: er zit geen Xavi, Iniesta of Puyol in, maar ik zie ze heel graag bezig." "En wie voorbij Spanje geraakt wordt Europees Kampioen. Dat kan ook België zijn, of Italië…"

3. Wie is dé speler van het toernooi tot nu toe?

"Ik neem Jaokim Maehle, van Denemarken. Twee keer gescoord. En een enorm grote motor: hij loopt de flank af alsof ze niet bestaat. We kenden hem al van bij Genk, maar hij heeft veel meer stappen vooruit gezet. " "Spinazzola bij Italië is ook zo’n linkerflankspeler die het geweldig doet. En dan heb je nog Raheem Sterling van Engeland met zijn 3 goals in 4 wedstrijden.

Aster Nzeyimana

1.Welk land heeft jou het meest kunnen bekoren? Italië liet toch de beste indruk na, ze hebben het tegen weliswaar kleinere tegenstanders goed gedaan. Tegen Oostenrijk hadden ze het dan weer lastig, maar als Oostenrijk een goede dag heeft dan is dat een stugge ploeg." "Ik ben een enorme fan van de Three Lions, dat is mijn tweede ploeg. Tegelijk ben hun grootste scepticus, ze stralen zo weinig uit en kunnen op elk moment bezwijken onder de druk van de media. Maar dit keer is de conclusie: Kroatië scoort er 3 tegen Spanje, Engeland houdt wél de 0 ertegen en tegen Duitsland ook…"

2. Waar zie je België eindigen?

"Als ik chauvinistisch mag zijn: ik heb een gevoel dat de Belgen gaan winnen tegen Italië. Ik denk echt dat de Rode Duivels de finale kunnen halen. Maar de kans bestaat ook dat we 3-0 gaan verliezen. Volgens mij gaan we ofwel ruim winnen, ofwel ruim verliezen. Eigenlijk is België nog de beste ploeg die in het toernooi zit."



3. Wie is dé speler van het toernooi tot nu toe? "De beste speler van het toernooi vind ik Spinazzola. Bij AS Roma in de Europa League of bij Italië in de voorbereiding was die niet zo bijzonder. Maar plots tijdens dit EK ontpopt hij zich tot een fantastische speler."

"Maar het mooiste verhaal vind ik dat van Alvaro Morata. Alles wees er op dat hij een rottoernooi tegemoet ging. Hij mist een gigantische kans tegen Zweden. Miste penalty's. En het is ook geen mooie voetballer om naar te kijken." "Hij kreeg al die bedreigingen en kritiek. En toch bleef Enrique hem opstellen. Dat loonde want tegen Kroatië speelde hij een dijk van een wedstrijd. Dat doelpunt was dé bevrijding voor hem."

Frank Boeckx

1. Welk land is voor jou topfavoriet om het EK te winnen? "Engeland, omdat ze aan de rechterzijde van de tabel zitten. En om eerlijk te zijn moeten we ooit wel eens kleur bekennen en beseffen dat wij misschien wel de beste ploeg hebben." "We hebben nog niet verloren. Ik denk dat de andere ploegen meer schrik hebben van ons dan dat wij schrik hebben van hen." 2. Waar zie je België eindigen? "Veel toplanden liggen er uit, dus we hebben logischerwijs meer kans om ronde per ronde door te stoten, maar Italië ligt er helaas nog niet uit. Het kan zomaar gedaan of het kan zomaar doorgaan tot in de finale. Je weet het niet. Alles hangt af van vorm van de dag. Het zal niet evident worden om dit EK te winnen."

