Canadese bokster Mandy Bujold mag via TAS toch naar de Spelen

Nadat de kwalificaties voor Tokio vorig jaar door de coronacrisis werden geannuleerd, besliste het IOC om de klassementen van de 3 bokscompetities tussen 2018 en 2019 te gebruiken.

In die periode was Bujold wegens een zwangerschap niet actief, waardoor ze niet in aanmerking kwam voor een olympisch ticket. Onterecht vond de Canadese, die juridische stappen besliste te nemen, en met succes.

"Ik ben verheugd aan te kondigen dat de beslissing van het TAS vanochtend is gevallen. Ik kan met trots verkondigen dat ik mijn juridische strijd gewonnen heb", schreef Bujold op Twitter.

"Mijn olympische droom is nog altijd intact. Ik ben erg trots dat we een precedent hebben geschapen op vlak van mensenrechten voor de vrouwelijke atleten vandaag en voor de komende generaties", sloot de atlete af.