Bucks verliezen 4e wedstrijd in het oosten en sterspeler Antetokounmpo

Bij de Atlanta Hawks mocht Lou Williams aan de partij beginnen. En dat was voor de 34-jarige Amerikaan een primeur in zijn 16 jaar in de NBA. De ster van de ploeg, Trae Young, moest dan weer geblesseerd toekijken.

Williams deed het voortreffelijk met 21 punten en 8 assists en hielp zijn team mee aan een 110-88-zege. De bordjes hangen nu in evenwicht in het oosten: 2-2.

Een slechte avond dus voor de Milwaukee Bucks, helemaal omdat Giannis Antetoukounmpo uitviel in het derde quarter. Hij overstrekte zijn knie en bleef enkele minuten op het parket liggen. Zijn broer en ploegmaat Thanasis hielp hem uiteindelijk van het veld.

Hij moet nu onderzoeken ondergaan. Het is nog niet duidelijk of hij tegen de volgende match weer inzetbaar is.