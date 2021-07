Bolingo verbetert opnieuw haar BR op 400m op Nacht van de Atletiek

Een dikke maand nadat Cynthia Bolingo het Belgische record van Kim Gevaert verpulverde in Montreuil in Frankrijk, heeft de sprinters uit Brussel getoond dat ze nog niet op haar limiet zit.

Op een kletsnatte piste in Heusden liep ze naar 50"72, net iets sneller dan de 50"75 in Montreuil. "Ik heb me heel erg geconcentreerd op mijn race en dat zal in Tokio ook zo zijn", reageerde Bolingo achteraf.

Bolingo prijkt nu op de derde plaats op de Europese jaarlijst en lijkt steeds meer aanspraak te maken op een individuele finaleplaats in Tokio. "Dit is geweldig voor de moraal."

"Ik heb al een paar keer de vraag gekregen of ik niet te vroeg in vorm ben, maar het begint er steeds meer op te lijken van niet. Het is nog altijd wel een klein maandje tot Tokio waarin er veel kan mislopen, maar ik geniet van de vorm die ik nu heb. Maandag loop ik nog een laatste wedstrijd in Nancy."