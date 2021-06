Bahreinse wereldkampioene Eid Naser mist Olympische Spelen door dopingschorsing

De dopingsaga rond Salwa Eid Naser sleept al even aan. In de zomer van 2020 werd een onderzoek opgestart naar inbreuken in het dopingprotocol door Naser. Ze beging volgens de Athletics Integrity Unit vier overtredingen in het whereabouts-reglement.

Naser is nu door het TAS voor 2 jaar geschorst. Daarmee vernietigde het sporttribunaal een beslissing van het tuchtcollege van de Internationale Atletiekfederatie van in oktober, waarin de 400 meter-specialiste werd vrijgesproken.

De 23-jarige Naser zorgde vorig jaar begin oktober voor de verrassing door op het WK in de Qatarese hoofdstad Doha naar goud te snellen op de baanronde.

In het Khalifastadion zette ze 48"14 op de tabellen, de op twee na snelste chrono aller tijden. Op het WK van 2017 veroverde ze nog een zilveren medaille.